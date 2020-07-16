Фітнес-модель Ана Чері забула про сором і здалася на камеру в новому пікантному вбранні для тренувань
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, опублікованому знімку Чері позує в обтислому топі й леопардових лосинах, демонструючи апетитні вигини. Доповнювали образ знаменитості елегантна зачіска і макіяж.
На інших кадрах Чері позує вже в мінішортах і леопардовому корсеті, який підкреслює її ідеальну талію і груди.
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«Вау, яка левиця», «божественний вигляд», «гаряче! Небезпечно і гаряче», «обожнюю, коли ти приміряєш такі наряди», «Ана, ти найкраща! Обожнюю тебе», — пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері ледь не вивалила принади з вузького купальника.
Спокуслива модель регулярно викладає гарячі кадри у своєму Instagram. В цей раз Ана порадувала шанувальників жаркими кадрами в сторіз.
Модель з'явилася в яскравому купальнику з пікантними вирізами. Верх натягнула на пишних грудей, яка ледь з нього не випадали. Пишний бюст "налився" і виставився під тісним ліфом.
Тонкі ниточки тканини тяглися до низу купальника. Блакитні плавки виявилися вище стегон, завдяки чому можна розглянути їх форми в натуральному вигляді.
Нагадаємо, що фітнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинко".
Як повідомляла Politeka, Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.
Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".