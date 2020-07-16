Її краса не знає кордонів

Модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною подружкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На знімках подружка Квітко позує в надзвичайно тісному купальнику, який, здається, ще трохи й розірветься від значних форм дівчини.

На іншому знімку та її подружка, але вже в прозорому костюмі й мініспідниці позує без білизни, засвітивши зайве.

Також Квітко поділилася фотографією, де її фігуриста подруга роздягається, засвітивши значні форми в крихітній білизні.

«Гаряча штучка», «це так мило і гаряче одночасно», «Красуня, слів не підібрати», «я хотів би побувати на місці фотографа», «гаряча і божественна! Комбо», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, модель Анастасія Квітко, яка прославилася як російська Кім Кардаш'ян, похвалилася не менш розкутою подружкою.

Подружка моделі позує в крихітному білизна і джинсовому топі, який ледь витримує значні форми дівчини. При цьому вона задерла ногу, підкреслюючи ідеальні вигини.

«Це пожежа!», «ти божевільна! Ти супер! Бомба», «вау, які принади. З біса гарна», «божественна краса», «у мене аж слюні потекли від такої краси», «у тебе все подружки такі красиві?», «гарна у тебе подружка», пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що російська Кардаш'ян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте.

Як повідомляла Politeka, російська Кардаш'ян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.