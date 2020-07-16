Ее красота не знает границ

Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, похвасталась бескомпромиссной и раскованной подружкой



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На снимках подружка Квитко позирует в чрезвычайно тесном купальнике, который, кажется, еще немного и разорвется от внушительных форм девушки.

На другом снимке та же ее подружка, но уже в прозрачном костюме и мини-юбке позирует без белья, засветив лишнее.

Также Квитко поделилась фотографией, где ее фигуристая подруга раздевается, засветив внушительные формы в крохотном белье.

«Горячая штучка», «это так мило и горячо одновременно», «Красотка, слов не подобрать», «я хотел бы побывать на месте фотографа», «горяча и божественна! Комбо», — пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что Квитко похвасталась перед поклонниками раскованной подружкой.

Девушка позировала на камеру в крохотном белье, элегантно выставив на камеру главную гордость.

«Это пожар!», «ты сумасшедшая! Ты супер! Бомба», «вау, какие прелести. Чертовски хороша», «божественная красота», «у меня аж слюни потекли от такой красоты», «у тебя все подружки такие красивые?», «красивая у тебя подружка», — пишут в комментариях.

Напомним, что Квитко едва вместила пышный бюст в неприлично глубокое декольте, сочные кадры

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко позировала в купальнике с нереальным разрезом, откровенные кадры.