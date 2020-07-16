Девальваційні очікування бізнесу погіршилися
Про це йдеться у звіті "Ділові очікування підприємств України" від НБУ за II квартал 2020 року.
Так, українські керівники підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через рік на позначці 28,28 гривні за долар, і лише 5% очікують зміцнення гривні.
У результаті можна зробити висновок, що девальваційні очікування бізнесу погіршилися порівняно з попередніми кварталами, пише РБК. Зокрема, у I кварталі 2020 року бізнес закладав курс 26,01 гривні за долар, в IV кварталі минулого року - 27,43 гривні за долар, в III кварталі 2019 року - 27,96 гривні за долар.
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При цьому 68,2% керівників очікують зростання курсу долара, 5% - зниження, а 26,9% - стабільного курсу.
Дане опитування НБУ було проведений з початку травня по початок червня керівників 691 підприємства.
Нагадаємо, у зв'язку з відставкою глави НБУ Якова Смолія питання курсу валют в Україні стало важливішим.
Економіст Олексій Кущ повідомив, що через відставку виникла якась турбулентність, проте в цьому немає нічого критичного.
«Думаю, що коридор 28-30 гривень за долар на осінь – це те, до чого можна бути готовим», - зазначив економіст.
Раніше повідомлялося, що 16 липня державний регулятор вирішив зміцнити гривню по відношенню до курсу долара на дві копійки:
– 100 доларів США – 2711,90 гривень (-0,0246 грн)
– 100 євро – 3103,09 гривень (+0,1564 грн).
Що стосується курсу євро, то він побив річний рекорд і перетнув психологічну позначку у 31 гривню.
Раніше повідомлялося, що прямі іноземні інвестиції в Україну за перший квартал 2020 року скоротилися на 1 553,5 млн доларів, тому доларів у нашій країні стало менше.
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