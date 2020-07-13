Стало известно, что будет с курсом доллара из-за излишка валюты
Об этом пишет Сегодня.
Эксперты уверены, что серьезных скачков курса доллара в ближайшее время не будет.
По словам аналитика Александра Охрименко, если бы госрегулятор в лице НБУ не выкупал на рынке излишки доллара, то он бы продавался сегодня чуть ли не по 22 грн/$.
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"Девальвации сейчас не может быть вообще, у нас избыток валюты. Если Нацбанк не будет регулярно выкупать валюту – а сейчас он ее выкупает и тем самым сдерживает ревальвацию, – то курс может еще больше опуститься, до уровня 22-23 грн за доллар и ниже. У людей сейчас мало денег, поэтому они больше продают валюту, чем покупают. Из-за карантина очень мало валюты покупают и импортеры. Потому что на сегодняшний день большое количество импортеров или не работают, или продают старое, а новое не завозят. Опять же, потому что у населения нет денег и покупают сейчас мало", – озвучил свой прогноз Охрименко.
Другой экономист Владимир Дубровский добавил, что на курс национальной валюты положительно повлиял и карантин, из-за которого подешевели услуги и импортные товары.
"Экономических оснований [для девальвации] на сейчас нет. Сложилась такая ситуация, что курс не должен расти. Из-за карантина подешевели импортные товары, снизился импорт услуг. Экспорт тоже упал, но значительно в меньшей степени. Поэтому у нас даже оказалось положительное сальдо внешней торговли", – добавил он в общении с журналистами.
Стоит отметить, что курс валют от Национального банка на сегодня, 13 июля, установлен на следующих отметках:
100 долларов — 2695,05 грн
100 евро — 3039,88 грн.
Так, стодолларовая купюра начинает неделю с уже + 1,7 гривны.
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