Стало известно, что будет с курсом доллара из-за излишка валюты

Об этом пишет Сегодня.

Эксперты уверены, что серьезных скачков курса доллара в ближайшее время не будет.

По словам аналитика Александра Охрименко, если бы госрегулятор в лице НБУ не выкупал на рынке излишки доллара, то он бы продавался сегодня чуть ли не по 22 грн/$.

"Девальвации сейчас не может быть вообще, у нас избыток валюты. Если Нацбанк не будет регулярно выкупать валюту – а сейчас он ее выкупает и тем самым сдерживает ревальвацию, – то курс может еще больше опуститься, до уровня 22-23 грн за доллар и ниже. У людей сейчас мало денег, поэтому они больше продают валюту, чем покупают. Из-за карантина очень мало валюты покупают и импортеры. Потому что на сегодняшний день большое количество импортеров или не работают, или продают старое, а новое не завозят. Опять же, потому что у населения нет денег и покупают сейчас мало", – озвучил свой прогноз Охрименко.

Другой экономист Владимир Дубровский добавил, что на курс национальной валюты положительно повлиял и карантин, из-за которого подешевели услуги и импортные товары.

"Экономических оснований [для девальвации] на сейчас нет. Сложилась такая ситуация, что курс не должен расти. Из-за карантина подешевели импортные товары, снизился импорт услуг. Экспорт тоже упал, но значительно в меньшей степени. Поэтому у нас даже оказалось положительное сальдо внешней торговли", – добавил он в общении с журналистами.

Стоит отметить, что курс валют от Национального банка на сегодня, 13 июля, установлен на следующих отметках:

100 долларов — 2695,05 грн

100 евро — 3039,88 грн.

Так, стодолларовая купюра начинает неделю с уже + 1,7 гривны.

Напомним, курс доллара рухнет в ближайшие дни, в Нацбанке приняли решение

Как сообщала Politeka, курс валют удивит уже на следующей неделе: к чему готовиться украинцам

Также Politeka писала, что доллар по 30: украинцев предупредили о резком скачке цен, что подорожает и на сколько