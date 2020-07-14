Стало известно, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники

Об этом пишет Сегодня.

Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.

Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.

Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.

"Если президент озвучил ориентир стоимости гривни для восстановления экономики 30 грн/доллар, то регулятор вряд ли сможет ее ревальвировать дальше, хотя и является независимой от политиков структурой. Поэтому с расчетом на перспективу инвестировать сейчас в доллары окажется прибыльнее, чем от них избавиться из опасений, что продолжится удешевление", – озвучил свой прогноз аналитик Андрей Шевчишин.

До этого мы рассказывали о том, что в Украине серьезных скачков курса доллара в ближайшее время не будет.

По словам аналитика Александра Охрименко, если бы госрегулятор в лице НБУ не выкупал на рынке излишки доллара, то он бы продавался сегодня чуть ли не по 22 грн/$.

"Девальвации сейчас не может быть вообще, у нас избыток валюты. Если Нацбанк не будет регулярно выкупать валюту – а сейчас он ее выкупает и тем самым сдерживает ревальвацию, – то курс может еще больше опуститься, до уровня 22-23 грн за доллар и ниже. У людей сейчас мало денег, поэтому они больше продают валюту, чем покупают. Из-за карантина очень мало валюты покупают и импортеры. Потому что на сегодняшний день большое количество импортеров или не работают, или продают старое, а новое не завозят. Опять же, потому что у населения нет денег и покупают сейчас мало", – озвучил свой прогноз Охрименко.

Напомним, курс доллара рухнет в ближайшие дни, в Нацбанке приняли решение

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