Стало известно, что будет с курсом доллара на текущей неделе
Об этом в комментарии журналистам рассказал аналитик Тарас Котович, передает РБК.
По прогнозу специалиста, курс доллара на этой неделе будет колебаться в пределах 27 гривен/$.
Однако, как утверждает Тарас Котович, на рынке также возможны отклонения до 30 копеек в обоих направлениях.
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"Главный фактор, влияющий на рынок, - назначение нового главы НБУ, поэтому весомым будет как обнародование кандидатуры, так и голосование в Верховной раде", - предупредил финансовый аналитик простых украинцев.
В общении с журналистами он напомнил, что отставка главы НБУ Якова Смолия в начале июля спровоцировала лишь кратковременную волну спроса на американскую валюту, поэтому в целом курс стабилизировался в районе 27 гривен/$.
"Но на этой неделе колебания могут вернуться в связи с процессом назначения нового главы НБУ", - добавил Тарас Котович и напомнил, что на минувшей неделе курс доллара колебался около уровня 27 гривен/$, к тому же большую часть недели был ниже него.
До этого мы рассказывали, что будет с курсом доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия и нужно ли сейчас бежать в обменники.
Прошлая неделя запомнилась постепенным укреплением гривны, которая пыталась вернуть потери, спровоцированные паникой после отставки главы НБУ Якова Смолия.
Однако, как утверждают специалисты, сейчас вновь стало выгодно покупать валюту, а не продавать.
Более того, госрегулятору в лице Нацбанка вряд ли удастся укрепить национальную валюту в ближайшем будущем.
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