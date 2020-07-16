Девальвационные ожидания бизнеса ухудшились

Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от НБУ за II квартал 2020 года.

Так, украинские руководители предприятий ожидают среднее значение обменного курса через год на отметке 28,28 гривны за доллар, и лишь 5% ожидают укрепления гривны.

В результате можно сделать вывод, что девальвационные ожидания бизнеса ухудшились по сравнению с предыдущими кварталами, пишет РБК. В частности, в I квартале 2020 года бизнес закладывал курс 26,01 гривны за доллар, в IV квартале прошлого года - 27,43 гривны за доллар, в III квартале 2019 года - 27,96 гривны за доллар.

При этом 68,2% руководителей ожидают роста курса доллара, 5% - снижения, а 26,9% - стабильного курса.

Данный опрос НБУ был проведен с начала мая по начало июня руководителей 691 предприятия.

Напомним, в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия вопрос курса валют в Украине стал важнее.

Экономист Алексей Кущ сообщил, что из-за отставки возникла некая турбулентность, однако в этом нет ничего критического.

«Думаю, что коридор 28-30 гривен за доллар на осень – это то, к чему можно быть готовым», - отметил экономист.

Ранее сообщалось, что 16 июля государственный регулятор решил укрепить гривну по отношению к курсу доллара на две копейки:

– 100 долларов США – 2711,90 гривен (-0,0246 грн)

– 100 евро – 3103,09 гривен (+0,1564 грн).

Что касается курса евро, то он побил годичный рекорд и пересек психологическую отметку в 31 гривну.

Ранее сообщалось, что прямые иностранные инвестиции в Украину за первый квартал 2020 года сократились на 1 553,5 млн долларов, поэтому долларов в нашей стране стало меньше.

Напомним, доллар рванет вверх, новый курс удивит уже на этой неделе

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