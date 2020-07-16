Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова захопила фігурою на тренуванні
Даша є професійною гімнасткою, тому не так давно, після завершення шоу і відпочинку, дівчина вирішила організувати повноцінний марафон для дівчат. Ульянова планує провести курс по розтяжці для ідеального шпагату і сьогодні представила в Instagram новий знімок зі спеціального заняття.
Даша розповіла, що сьогодні слід обов'язково повторити її тренування, представлене раніше.
«Вже завтра, о 14.30, відбудеться перший прямий ефір з топовим стилістом. Ми поговоримо з Оленою про любов до себе, про те, як при всіх модних трендах зберегти свій неповторний ідеальний стиль, як грамотно показувати свої достоїнства і приховувати недоліки...
НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей, «Ваша картка заблокована»
Нова виплата пенсій українцям, гроші вже виділені: з'явилася термінова заява Пенсійного фонду
Правила виплат лікарняних та декретних кардинально змінилися: як тепер отримати гроші
Як виглядали молоді Пугачова, Ротару, Брежнєва та Орбакайте без своїх голлівудських посмішок: топ несподіваних фото
Любов до себе..💗
В любові до себе є кілька важливих напрямків:
✔️ внутрішнє благополуччя;
✔️ турбота про своє здоров'я;
✔️ розвиток своєї культури;
✔️ турбота про свою зовнішність;
Працюючи 8 років у світі моди, консультуючи сотні клієнтів, можу з упевненістю сказати, що ідеальних людей не існує. Це ефемерне поняття, нав'язане суспільством. Тим не менш, розвиваючись, вивчаючи свої сильні і слабкі сторони, не зупиняючи на досягнутому ви завжди можете стати кращою версією себе!
Вже в п'ятницю ми поговоримо на дуже важливу і потрібну для кожної дівчини тему: «Як знайти свій стиль? З чого почати? Куди рухатися? Де черпати натхнення?...», - інтригуюче попісяла Даша, отримавши безліч слів у відповідь.
Після розставання з Максом відразу після проекту Даша не тільки почала активно займатися собою, активно відпочивати і вести свій профіль в новій манері, але також дівчина придумала новий спосіб залучення уваги. Справа в тому, що молода гімнастка вирішила провести спеціальний марафон, щоб допомогти дівчаткам сісти на той самий шпагат "в стилі Волочкової".
Кілька годин тому Даша представила в Instagram на своїй другій сторінці серію кадрів, знятих для першого онлайн-заняття. Надівши звичайний чорно-сірий костюм і зав'язавши волосся в низький хвіст, дівчина представила початкові топ-вправи для розминки і правильного розігріву м'язів перед тим, як "тягнутися" до шпагату.
Нагадаємо, Даша з "Холостяка" пустилася у всі тяжкі після зради Макса Михайлюка: "Друга Волочкова"
А ще Politeka писала, що в житті пари з "Холостяка" сталося непередбачене, Даша приголомшила деталями: "Макс зізнався, що..."
Також Politeka повідомляла, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою: "Майбутня зірка".