Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова захопила фігурою на тренуванні

Даша є професійною гімнасткою, тому не так давно, після завершення шоу і відпочинку, дівчина вирішила організувати повноцінний марафон для дівчат. Ульянова планує провести курс по розтяжці для ідеального шпагату і сьогодні представила в Instagram новий знімок зі спеціального заняття.

Даша розповіла, що сьогодні слід обов'язково повторити її тренування, представлене раніше.

«Вже завтра, о 14.30, відбудеться перший прямий ефір з топовим стилістом. Ми поговоримо з Оленою про любов до себе, про те, як при всіх модних трендах зберегти свій неповторний ідеальний стиль, як грамотно показувати свої достоїнства і приховувати недоліки...

Любов до себе..💗

В любові до себе є кілька важливих напрямків:

✔️ внутрішнє благополуччя;

✔️ турбота про своє здоров'я;

✔️ розвиток своєї культури;

✔️ турбота про свою зовнішність;

Працюючи 8 років у світі моди, консультуючи сотні клієнтів, можу з упевненістю сказати, що ідеальних людей не існує. Це ефемерне поняття, нав'язане суспільством. Тим не менш, розвиваючись, вивчаючи свої сильні і слабкі сторони, не зупиняючи на досягнутому ви завжди можете стати кращою версією себе!

Вже в п'ятницю ми поговоримо на дуже важливу і потрібну для кожної дівчини тему: «Як знайти свій стиль? З чого почати? Куди рухатися? Де черпати натхнення?...», - інтригуюче попісяла Даша, отримавши безліч слів у відповідь.

Після розставання з Максом відразу після проекту Даша не тільки почала активно займатися собою, активно відпочивати і вести свій профіль в новій манері, але також дівчина придумала новий спосіб залучення уваги. Справа в тому, що молода гімнастка вирішила провести спеціальний марафон, щоб допомогти дівчаткам сісти на той самий шпагат "в стилі Волочкової".

Кілька годин тому Даша представила в Instagram на своїй другій сторінці серію кадрів, знятих для першого онлайн-заняття. Надівши звичайний чорно-сірий костюм і зав'язавши волосся в низький хвіст, дівчина представила початкові топ-вправи для розминки і правильного розігріву м'язів перед тим, як "тягнутися" до шпагату.

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