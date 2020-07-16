Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова восхитила фигурой на тренировке

Даша является профессиональной гимнасткой, поэтому не так давно, после завершения шоу и отдыха, девушка решила организовать полноценный марафон для девушек. Ульянова планирует провести курс по расстяжке для идеального шпагата и сегодня представила в Инстаграм новый снимок со специального занятия.

Даша рассказала, что сегодня следует обязательно повторить ее тренировку, представленную ранее.

«Уже завтра, в 14.30, пройдёт первый прямой эфир с топовым стилистом. Мы поговорим с Леной о любви к себе, о том, как при всех модных трендах сохранить свой неповторимый идеальный стиль, как грамотно показывать свои достоинства и скрывать недостатки...

Любовь к себе..💗

В любви к себе есть несколько важных направлений:

✔️ внутреннее благополучие;

✔️ забота о своем здоровье;

✔️ развитие своей культуры;

✔️ забота о своей внешности;

Работая 8 лет в мире моды, консультируя сотни клиентов, могу с уверенностью сказать, что идеальных людей не существует. Это эфемерное понятие, навязанное обществом. Тем не менее, развиваясь, изучая свои сильные и слабые стороны, не останавливая на достигнутом вы всегда можете стать лучшей версией себя!

Уже в пятницу мы поговорим на очень важную и нужную для каждой девушки тему: «Как найти свой стиль? С чего начать? Куда двигаться? Где черпать вдохновение?...», - интригующе пописала Даша, получив множество слов в ответ.

После расставания с Максом сразу после проекта Даша не только принялась активно заниматься собой, отдыхать и активно вести свой профиль в новой манере, но также девушка придумала новый способ привлечения внимания. Дело в том, что молодая гимнастка решила провести специальный марафон, чтобы помочь девочкам сесть на тот самый шпагат "в стиле Волочковой".

Несколько часов назад Даша представила в Инстаграм на своей второй странице серию кадров, отснятых для первого онлайн-занятия. Надев обычный черно-серый костюм и завязав волосы в низкий хвост, девушка представила начальные топ-упражнения для разминки и правильного разогрева мышц перед тем, как "тянуться" к шпагату.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".