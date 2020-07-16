Після тривалого погодного затишшя в Україну знову прийдуть зливи з грозами та градом

Про нові примхи погоди розповіла на своїй сторінці в Фейсбук синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла, що сильні опади, місцями з грозами і градом найімовірніше обрушаться на західні області України 17 липня. Тим не менш періодичні дощі можливі також на Півночі і Сході країни, а також у Вінницькій і Черкаській областях.

На решті території країни без істотних опадів.

Діденко зазначила, що стовпчики термометра в п'ятницю трохи піднімуться вгору порівняно з попередніми, більш прохолодними днями. Так, середня температура досягне позначок +25…+29 градусів. Прохолода збережеться тільки на Заході, де температура буде коливатися в межах +21…+24 градусів.

У Києві п'ятниця пройде без істотних опадів, проте подекуди можливий локальний дощ з грозою. Вдень температура підніметься до +27 градусів.

Діденко також попередила про те, 18-19 липня у західних областях очікуються сильні зливи з грозою і градом.

До цього ми писали, що в Дніпрі через негоду затопило вулиці і розмило дороги.

Так, сильний дощ приніс чимало незручностей мешканцям Дніпра. Внаслідок негоди підтопило будинки, вода потрапила в громадський транспорт, розмиті дороги і т. д. Користувачі соцмереж активно діляться фотографіями і відео наслідків негоди в Дніпрі.

Слід зазначити, що сильні дощі в Дніпрі пройшли в понеділок, 13 липня.

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