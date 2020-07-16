После длительного погодного затишья на Украину снова обрушатся ливни с грозами и градом
О новых капризах погоды рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что сильные осадки, местами с грозами и градом вероятнее всего обрушатся на западные области Украины 17 июля. Тем не менее периодические дожди возможны также на Севере и Востоке страны, а также в Винницкой и Черкасской областях.
На остальной территории страны будет без существенных осадков.
Диденко отметила, что столбики термометра в пятницу немного поднимутся вверх по сравнению с предыдущими, более прохладными днями. Так, средняя температура достигнет отметок в +25…+29 градусов. Прохлада сохранится только на Западе, где температура будет колебаться в пределах +21…+24 градусов.
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В Киеве пятница пройдет без существенных осадков, однако кое-где возможен локальный дождь с грозой. Днем температура поднимется до +27 градусов.
Диденко также предупредила о том, 18-19 июля в западных областях ожидаются сильные ливни с грозой и градом.
До этого мы писали, что в Днепре из-за непогоды затопило улицы и размыло дороги.
Так, сильный дождь принес немало неудобств жителям Днепра. Вследствие непогоды подтопило дома, вода попала в общественный транспорт, размыты дороги и т.д. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео последствий непогоды в Днепре.
Следует отметить, что сильные дожди в Днепре прошли в понедельник, 13 июля.
Напомним, погода не пощадит украинцев, стало известно о новом ударе: "похолодание до +11 и...".
Как сообщала Politeka, погода порадует украинцев идеальными условиями, но повезет не всем: кто окажется не у дел.
Также Politeka писала, что лето резко сменит акценты, дожди с грозами атакуют с новой силой: кому не повезет.