После длительного погодного затишья на Украину снова обрушатся ливни с грозами и градом

О новых капризах погоды рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что сильные осадки, местами с грозами и градом вероятнее всего обрушатся на западные области Украины 17 июля. Тем не менее периодические дожди возможны также на Севере и Востоке страны, а также в Винницкой и Черкасской областях.

На остальной территории страны будет без существенных осадков.

Диденко отметила, что столбики термометра в пятницу немного поднимутся вверх по сравнению с предыдущими, более прохладными днями. Так, средняя температура достигнет отметок в +25…+29 градусов. Прохлада сохранится только на Западе, где температура будет колебаться в пределах +21…+24 градусов.

В Киеве пятница пройдет без существенных осадков, однако кое-где возможен локальный дождь с грозой. Днем температура поднимется до +27 градусов.

Диденко также предупредила о том, 18-19 июля в западных областях ожидаются сильные ливни с грозой и градом.

До этого мы писали, что в Днепре из-за непогоды затопило улицы и размыло дороги.

Так, сильный дождь принес немало неудобств жителям Днепра. Вследствие непогоды подтопило дома, вода попала в общественный транспорт, размыты дороги и т.д. Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями и видео последствий непогоды в Днепре.

Следует отметить, что сильные дожди в Днепре прошли в понедельник, 13 июля.

Напомним, погода не пощадит украинцев, стало известно о новом ударе: "похолодание до +11 и...".

Как сообщала Politeka, погода порадует украинцев идеальными условиями, но повезет не всем: кто окажется не у дел.

Также Politeka писала, что лето резко сменит акценты, дожди с грозами атакуют с новой силой: кому не повезет.