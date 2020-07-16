Леся Нікітюк заінтригувала глядачів

Леся Нікітюк назвала ім'я нового претендента героя шоу «Холостяк». На думку телеведучої, це повинен бути блогер-мільйонник і актор серіаліті «Київ днем ​​і вночі» Богдан Шелудяк, пише Politeka.net

Під час зйомок нового епізоду ігрового шоу «Хто зверху?» телеведуча Леся Нікітюк влаштувала напів-жартівливі кастинги у популярні реаліті-шоу. Наприклад, водій «Богдана» з проекту «Le Маршрутка» Богдан Богданович міг би стати учасником програми «Зважені та щасливі». Нікітюк обрала і героя популярного реаліті «Холостяк» - на думку зірки, це повинен бути блогер-мільйонник Богдан Шелудяк.

Користувачі інтернету знаю Шелудяка, як блогера, а глядачі пам'ятають його по серіаліті «Київ днем ​​і вночі», де він виконав роль чарівного фотографа, за любов якого боролися дівчата проекту. У свою чергу, Леся Нікітюк зазначила, що Шелудяк дуже схожий на героя кіносаги «Сутінки» Едварда Каллена.

При цьому, сам блогер нічого не має проти того, щоб спробувати себе в новому проекті. Він зазначає, що з роллю впорається відмінно, адже дійсно хоче знайти свою обраницю, а також є холостяком більше двох років.

«У мене часто запитують, чому мене досі не покликали на роль у шоу «Холостяк», але це питання до творців проекту. Я завжди відкритий до нових викликів! Тим більше, що я дійсно холостяк вже більше двох років. Знаю багатьох учасників цього романтичного реаліті - як дівчат, так і головних героїв. І точно знаю, що на цьому проекті дійсно є почуття. Тому, якщо керівники проекту зроблять мені пропозицію взяти участь, ми з командою розглянемо її з задоволенням» - зізнався Богдан Шелудяк.

Крім того, Шелудяк зазначив, що зовні багато хто сприймає його за легковажного ловеласа, але насправді, це зовсім не так.

«Всім візуально може здаватися, що я легковажний ловелас, який дивиться тільки на обкладинку, але це далеко не так. Я дуже закритий в житті, і щоб відкритися, а тим більше закохатися, мені потрібен час, іноді багато часу. Але в сьогоднішніх реаліях багато хто хоче зараз, вже і негайно. Це не моя історія, і лише одна з небагатьох причин, чому я досі один» - зізнався блогер-актор.

Нагадаємо, Нікітюк в "рваному" боді посвітила підтягнутими формами в томної позі

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в облягаючому комбінезоні насмішила шанувальників новим ім'ям: "Називайте мене тепер ..."

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк з величезним черевом вразила безглуздим виглядом, кадри облетіли мережу: "Богиня бджіл"