Відома телеведуча Леся Нікітюк не перестає радувати численну армію фанатів почуттям гумору

Білява красуня часто публікує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кумедгі знімки і відео, які викликають захват у публіки, передає Politeka.net.

При цьому вона примудряється постати на фото не тільки в образі комедійної зірки, але і балує пікантними знімками, демонструючи ідеальну фігуру.

Цього разу Леся вирішила поєднати гумор і сексуальність в одній публікації, причому вийшло у неї це дуже віртуозно. Вона виклала два знімка. На першому телеведуча в синьому з малюнком комбінезоні, який закриває навіть руки, зігнулася біля стіни. Її волосся зібране у високий хвіст, заплетений у косу.

Другий знімок – гумористичний, на якому людина у костюмі під колір стіни позує біля цієї самої стіни.

«З сьогоднішнього дня називайте мене Леся Хамелеонівна🦋», – підписала публікацію зірка і поцікавилася, який знімок більше сподобався підписникам.

Всього за 40 хвилин пост зібрав понад 24 тисяч лайків і під дві сотні коментарів, в яких користувачі не поскупилися на відповіді, а також оцінили гумор зірки. Зазначимо, що більше по душі їм прийшлося перше фото.

«Хамелионівна, Вам дуже підходить наряд🙃», «Леся у своєму репертуарі 😂🔥🔥», «Все так ідеально🙌», «Хамелеонівна, ти прям агонь😂❤🔥🔥🔥», «Крута😍😍», – пишуть під фото шанувальники зірки.

Буквально нещодавно Нікітюк розсмішила фанатів знімком, на якому постала в костюмі бджоли з пухнастим верхом. Костюм був дуже великим, і телеведуча завдяки йому стала в два рази більше. Образ красуня доповнила короною, а волосся зібрала в хвіст. Зірка зазначила, що це її образ на поточний день.

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