Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала в Instagram яскравий кадр в білосніжному боді

Поки Леся показує в розділі Сторі, як знімає другий сезон власного проекту "Ле-маршрутка", у своєму профілі в Instagram телеведуча виблискує фігурою в самих різних образах. В цей раз Никитюк блиснула стрункою фігурою в білому "рваному" боді. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Так, в цей раз Леся позувала з легким макіяжем на обличчі і рівними білосніжними волоссям. При цьому Никитюк позувала напівсидячи-напівлежачи на дивані, підкресливши свою талію.

«Ніколи не писала глибоких постів.. сьогодні почну.. Життя біль - згодні ?😁», - незвично підписала новий пост Никитюк.

Фанати одразу ж відреагували:

«Життя-бодь, так я з цим згодна», «Стислість сестра таланту 😊🌸», «На всі 100%», «Із задоволенням прочитала ваш найглибший пост. Змусив задуматися і багато чого переосмислити....❤️ спасибі за вашу працю😂», «Повністю згодна», «Да Да якщо дозволяє собі в закритих купальниках фоткатись», «Я кайфую з цієї фігури», «Як жизнено😍🔥», «Прямо в точку😂», «Гарна ❤️😍», «Смішно👍😀».

До цього Леся вирішила показати літній образ, чимало впечатливший фанатів.

Наснимке дівчина була в стильному білому купальнику з зав'язками по боках, акуратно оголяющем пикатные ділянки тіла зірки. Сама вона позувала боком до об'єктиву і з сонцезахисними чорними окулярами.

підпису вона зазначила, що "Коли???" - з натяком, коли закінчиться карантин і вона зможе повернутися до активних подорожей.

«Орел і Решка?», «Ще не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ти крутіше ніж Джолі», «Леся, який у вас ріст?», «Леся ! Ти крута!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так тримати!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордони закриті???🙉», «Ось же вона принцеса, ангел мій неземної ти не уявляєш яка ж ти чудово приголомшлива леді мрія», «Джаред Літо здохне, коли побачить це фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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