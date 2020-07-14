Скандал з розлученням Христини Асмус і Гаріка Харламова отримав продовження

Про це пише Politeka.net.

Так, російська актриса Христина Асмус вирішила розкрити деякі подробиці гучного розлучення.

У своєму мікроблозі Instagram артистка спростувала чутки про те, що розставання артистів — постановка чи жарт в рамках шоу Comment Out, як напередодні заявляв ведучий популярної в Youtube передачі Володимир Марконі.

При цьому Христина Асмус заявила, що рішення розлучитися з Гаріком Харламовим — її.

«Рішення про розлучення моє. Думки почалися задовго до написання роману «Текст». Все-таки над відносинами потрібно працювати обом», — підкреслила російська актриса.

Підсумовуючи, Христина Асмус заявила, що не має наміру давати інтерв'ю журналістам щодо гучного розлучення з резидентом Comedy Club Гаріком Харламовим.

Раніше ми розповідали, що шлюб Гаріка Харламова і Христини Асмус міг розпастися через залежність російського коміка.

Продюсер Олеся Сазикіна, яка довго працювала з резидентом Comedy Club, розповіла про своє бачення ситуації, яка призвела до розлучення пари.

Вона також припустила, що зірковий шлюб розпався через захоплення Харламова.

"Випити не проти. Він типовий такий представник шоу-бізнесу. Страшний ігроман. Часто літав у Сочі грати в казино, зависав там. Постійно просиджував у онлайн-іграх. Багато грошей на це йшло. Але також навіть не в грошах справа - мало яку жінку влаштує, коли чоловік проводить час за іграми", - заявляла Сазикіна в коментарі журналістам.

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