Російський комік Гарік Харламов після розставання з актрисою Христиною Асмус показав свою нову пишногруду "пасію"

На своїй сторінці в Instagram Харламов їдко відповів на чутки про "заміну" для Асмус. Так, одне видання поширило інформацію, що Гарік не довго страждав від самотності і нібито закрутив роман з "відомою жінкою, що володіє гігантським бюстом", пише Politeka.net.

"Гаразд ... розкрили ... що вже там ... знайомтеся ... моя нова пасія, Гіга Бюстівна Грудініна! Гортайте", — жартує Харламов.

При цьому після скріна скандальної публікації комік додав фотожабу, на якій він обіймає жінку з екстремально великим розміром грудей.

Шанувальники в коментарях оцінили почуття гумору Харламова: "Не здивуюся якщо написали ,Роман з Гузєєвою!", "Грудініна? Пасія від народу!", "У всі тяжкі 🤸🏻‍♂️", "Це найкраще,що я бачила за сьогодні 😍", "Це дружина комуніста Грудініна?", "Тепер у Гаріка 3 грудей", "Володіє гігантським бюстом Леніна".

Раніше Гарік Харламов на пишній вечірці з приводу 35-річчя дружини Павла Волі Ляйсан Утяшевої зробив несподівану заяву щодо розлучення з актрисою Христиною Асмус. Торжество проходило в концертному залі "Барвіха Luxury Village", де зазвичай знімають випуски Comedy Club.

Гарік Харламов, поздоровляючи іменинницю, не упустив можливості прокоментувати своє розлучення з Христиною Асмус. На жарти з залу з приводу того, що від Христини він насправді пішов до Слави Дусмухаметова, Гарік з гумором відповів, що насправді це був їх з продюсером секрет.

Зазначимо, В'ячеслав Дусмухаметов одружений, він колишній учасник КВК-руху, а зараз відомий продюсер і кіносценарист, що спеціалізується на гумористичних проектах. В його активі робота в серіалах «Інтерни», «Татусеві дочки», «Універ. Нова общага», «Бородань. Зрозуміти і пробачити», «СашаТаня».

Нагадаємо, Асмус вперше проговорилася про причини розлучення з Харламовим: "Мало яку жінку влаштує...".

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