Бред Пітт так і не зміг помиритися зі старшим сином Меддоксом, який продовжує ігнорувати батька, а тепер втратив можливість спілкуватися і ще з одним сином



Пристрасті в сім'ї голлівудських зірок Анджеліни Джолі і Бреда Пітта ніяк не вщухнуть навіть після їх розлучення. Так, з'ясувалося, що Пітт останнім часом активно намагався помиритися з їх старшим прийомним сином Меддоксом.

Конфлікт між ними розгорівся ще коли Джолі і Пітт тільки подали на розлучення. При цьому актриса стверджувала, що її колишній чоловік був жорстокий по відношенню до сина під час сварки на борту літака. Звинувачення в жорстокому поводженні з дітьми пізніше були зняті з Пітта, проте його стосунки з Меддоксом так і не налагодилися.

Джерела стверджують, що актор навіть пропустив престижну премію BAFTA тільки заради того, щоб зустрітися з сином, проте і це не допомогло йому. Про це розповів інсайдер виданню Us Weekly. Очевидно, що на тлі таких відносин з сином актор невтішний.

«Цих відносин, як і раніше, не існує. Бред не бачиться і не розмовляє з Меддоксом», - стверджує джерело.

Воно також розповіло, що від спілкування з прийомним батьком відмовився і ще один його син – 16-річний Пакс. Тепер Пітт сподівається, що зможе возз'єднатися з молодшим сином, коли його старший брат поїде в коледж.

Варто відзначити, що спочатку між Піттом і Меддоксом були дуже теплі стосунки, тому їх конфлікт змусив хвилюватися багатьох шанувальників зоряної пари.

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