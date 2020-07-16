Брэд Питт так и не смог помириться со старшим сыном Мэддоксом, который продолжает игнорировать отца, а теперь лишился возможности общаться и еще с одним сыном



Страсти в семье голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта никак не утихнут даже после их развода. Так, выяснилось, что Питт в последнее время активно старался помириться с их старшим приемным сыном Мэддоксом.

Конфликт между ними разгорелся еще когда Джоли и Питт только подали на развод. При этом актриса утверждала, что ее бывший муж был жесток по отношению к сыну во время их ссоры на борту самолета. Обвинения в жестоком обращении с детьми позже были сняты с Питта, однако его отношения с Мэддоксом так и не наладились.

Источники утверждают, что актер даже пропустил престижную премию BAFTA только ради того, чтобы встретиться с сыном, однако и это не помогло ему. Об этом рассказал инсайдер изданию Us Weekly. Очевидно, что на фоне таких отношений с сыном актер безутешен.

«Этих отношений по-прежнему не существует. Брэд не видится и не разговаривает с Мэддоксом», - утверждает источник.

Он также рассказал, что от общения с приемным отцом отказался и еще один его сын – 16-летний Пакс. Теперь Питт надеется, что сможет воссоединиться с младшим сыном, когда его старший брат уедет в колледж.

Стоит отметить, что изначально между Питтом и Мэддоксом были очень теплые отношения, поэтому их конфликт заставил волноваться многих поклонников звездной четы.

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