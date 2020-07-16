Українська співачка Тіна Кароль захопила яскравим образом перед колегою під час роботи

цього разу на сторінці Тіни в розділі Сторі Instagram з'явився милий ролик, записаний під час її спілкування з колегою. Як відомо, весь час, навіть під час карантину і перебуваючи в самоізоляції, Тіна займалася підготовкою не тільки до концертів, але ще і записом нового альбому, який тримає в секреті.

Поки що співачка не розкриває тему нових композицій, але зрідка ділиться відео зі студії звукозапису, а також уривками з нових композицій. На цей раз вона представила ролик, записаний з колегою.

Чоловік за кадром запитав у Тіни, коли ж вона викладе перше превью, адже фанати зачекались, на що співачка кокетливо знизала плечима з легкою посмішкою. До речі стильний наряд зірки неможливо неотметить, адже в короткому топі її форми виглядають вельми привабливо.

Також на сторінці Тіни з'явився стильний кадр - співачка в оточенні квітів підкорила фанатів незвичайним виглядом. Не секрет, що Тіна дуже любить свій сад і навіть сама вирощує яскраві і пишні рослини. Схоже, букети з незвичайних квітів чимало порадували її під час чергових зйомок, а яскрава посмішка співачки відразу ж привернула увагу фанатів.

Так, Тіна представила серію кадрів, на яких позувала в модному вбранні спеціально до фотосесії з нагоди дня народження телеканалу "1+1". Кароль одягла довгу вузьку сукню яскраво-червоного кольору з глибоким декольте, засвітивши розкішні груди.

Яскрава посмішка співачки не залишилася непоміченою фанатами, також як і грайливий погляд на іншому кадрі.

Нагадаємо, Кароль розбурхала видом в "траурному" плаття:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, расставившей ноги Кароль дісталося за один і той же наряд: "Дивно, що не в сорочці".

Також Politeka писала, що розхристаний Такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна...".