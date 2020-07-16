Молода модель Дарина Хлистун, яка нещодавно почала зустрічатися з головним героєм шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, похвалилася ідеальною фігурою

Фото з'явилося на особистій сторінці дівчини в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була на зйомці. Вона була одягнена в блискучий корсет, який підкреслив її тендітну фігуру. Тонкі ніжні руки і ключиці додали шарму її образу. Дівчина була професійно нафарбована, її волосся було акуратно зібране.

«Друзі, Ви такі сонячні і душевні. Я вже говорила, і повторю, що захваті від Вас! Спасибі», - написала дівчина подяку організаторам зйомки, що проходила у Львові.

За кілька годин фото моделі оцінили більше 2 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Любимо тебе», «Ти краса», «Ваууу яка ти», «Як Макс міг когось вибрати на шоу, якщо є такі дівчата», «Даша! Ти фантастична», «Ви, дуже красива!!! І не звертайте уваги на тих, хто пише гидоти на Вашу адресу», «Боже, Дашуль, яка ж ти гарна дівчинка», «Сонечко це ТИ», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Хлистун і Михайлюк вже не приховують свій роман. У мережі з'явилося їх спільне фото, зроблене в Одесі.

Нагадаємо, що екс-холостяк Макс Михайлюк без одягу засвітився з молодою коханкою: "Проміняв одну Дашку на іншу".

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