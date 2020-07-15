Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк почав зустрічатися з найпопулярнішою моделлю незадовго після розставання з Дашею Ульяновою

Після скандального розставання з амбітною гімнасткою Дашею, яка стала переможницею проекту, чоловік довго не нудьгував". Через кілька місяців чоловік засвітився з молоденькою моделлю з ефектною зовнішністю. Новою коханою Михайлюка, як запевняють в мережі, стала відома манекенниця Дар'я Хлистун. Їй 25 років, вона є затребуваною і популярною моделлю.

Приховувати стосунки пара не стала, встигнувши нещодавно підтвердити свій зв'язок офіційно. Зазначимо, чутки про нову кохану Макса виникли дуже давно, практично відразу ж після того, як один "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото Макса і молоду модель.

В мережі кілька годин тому також з'явилося спільне селфи Даші з Максом, опублікована на сторінці в Instagram, присвяченій останньому сезону "Холостяка".

«Якість фото не дуже, але ця дівчина просто Богиня порівняно з тими, що були на проекті. Ті майже всі перероблені в тій губи в тій груди в тій коси і у всіх майже тату. А ця норм. Гарненька, мила і справжня», «Нннддддаааа по порівняння з теми, що були на шоу..ця дівчина м'яко кажучи ніяка», «Де ви берете ці фото?», «💯💯💯Красива пара», «То пак? А Даша ??», «абсолютно пофіг», «звичайна Дівчина як і те що на проекті були. Нормальна пара. Пропіарився на шоу і життя реальна далі триває», - написали користувачі.

Відповідаючи в розділі Сторі на спеціальні питання, дівчина також розповіла і про стосунки з чоловіком, чим і підігріла чутки про їх зв'язки.

Так, на питання про те, як довго дівчина зустрічається з Максом Михайлюком, дівчина оригінальним чином віджартувалася. Даша представила букет квітів та іронічно відповіла:"Три години десь".

Даша також зазначила, що спочатку вона не знала, ким буде в майбутньому, але все вирішив випадок.

«Мене знайшли в ВК ("ВКонтакте"), спочатку була інша мета – стати прокурором", - зізналася популярна модель, підкресливши, що не сидить на дієтах і їсть все, що їй подобається.

До речі, тепер дівчину часто порівнюють з переможницею «Холостяка» Дашею Ульянової і навіть засинають гнівними коментарями в мережі.

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

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