Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк не так давно розповів про свою нову кохану

Чоловік оскандалився відразу після проекту, рассекретив інтимний зв'язок з однією з учасниць, яка була у них ще під час зйомок шоу. Розлучившись з переможницею Макс також довго не засмучувався, відправившись на відпочинок і навіть встигнувши завести нову кохану.

Чутки про його нової коханої виникли дуже давно, практично відразу ж після того, як один "холостяка" - Григорій Решетник засвітив на фото Макса і молоду модель. Нової коханої Михайлюка, як запевняють в мережі, стала відома манекенниця Дар'я Хлистун. Їй 25 років, вона володіє ідеальною модельною зовнішністю і вже домоглася великих успіхів у модельному бізнесі.

Відповідаючи в розділі Сторі на спеціальні питання, дівчина також розповіла і про стосунки з чоловіком, чим і підігріла чутки про їх зв'язки.

Так, на питання про те, як довго дівчина зустрічається з Максом Михайлюком, дівчина оригінальним чином віджартувалася. Даша представила букет квітів та іронічно відповіла:"Три години десь".

Даша також зазначила, що спочатку вона не знала, ким буде в майбутньому, але все вирішив випадок.

«Мене знайшли в ВК ("ВКонтакте"), спочатку була інша мета – стати прокурором", - зізналася популярна модель, підкресливши, що не сидить на дієтах і їсть все, що їй подобається.

До речі, тепер дівчину часто порівнюють з переможницею «Холостяка» Дашею Ульянової і навіть засинають гнівними коментарями в мережі.

До речі, схоже, пара і правда разом. Адже під час відпочинку в Одесі Даша підтвердила своїм Instagram-шанувальником, що зустрічається з Максом Михайлюком. Тим самим модель викликала небувалий ажіотаж у мережі.

«Це дівчина Макса?», «Дуже красива пара, дівчина така мила і справжня, щастя самого справжнього 👍», «Нормик 👍», «Насмішили», «Поміняв одну Дашу на іншу😂», «Чорти що», «Пара супер!👏🙌❤️», «Мила дівчина, природна краса!», «Для нього занадто молода, вони не будуть разом, це не надовго....», «Нєє Даша краща ❤️ @dasha_ulyanovaa вона дівчина бомба, вогонь, красуню ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘», «Зовсім не красива , на кого поміняв 😮», «Макс не твоя ,не те,красиаая для одягу не більше».

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

Також Politeka писала, що "Холостяка" раптово перекосило, емоції вирвалися самі собою.