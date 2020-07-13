Головний герой шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк розсекретив свою нову "кохану" ще кілька днів тому

Як відомо, чоловік у фіналі проекту вибрав молоду і ексцентричну гімнастку Дашу Ульянову, з якою розлучився після проекту з-за пікантного випадку на зйомках (чоловік мав інтимну близькість під час шоу з однією з учасниць). Після розлучення чоловік при цьому довго не сумував і, схоже, вже знайшов собі нову кохану.

Так, не так давно з'явилися чутки про його нової обраниці. зокрема, в мережі запідозрили, що у Макса роман моделлю, яку вже раніше засвітив на фото в Instagram друг "холостяка" - Григорій Решетник.

Новій коханій Михайлюка, як запевняють в мережі, стала відома манекенниця Дар'я Хлистун. Їй 25 років, вона володіє ідеальною модельною зовнішністю і вже домоглася великих успіхів у модельному бізнесі.

До речі, схоже, пара і правда разом. Адже під час відпочинку в Одесі Даша підтвердила своїм Instagram-шанувальником, що зустрічається з Максом Михайлюком. Тим самим модель викликала небувалий ажіотаж у мережі.

«Це дівчина Макса?», «Дуже красива пара, дівчина така мила і справжня, щастя самого справжнього 👍», «Нормик 👍», «Насмішили», «Поміняв одну Дашу на іншу😂», «Чорти що», «Пара супер!👏🙌❤️», «Мила дівчина, природна краса!», «Для нього занадто молода, вони не будуть разом, це не надовго....», «Нєє Даша краща ❤️ @dasha_ulyanovaa вона дівчина бомба, вогонь, красуню ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘», «Зовсім не красива , на кого поміняв 😮», «Макс не твоя ,не те,красиаая для одягу не більше».

Раніше користувачі звернули увагу, що за спиною Макса - дружина Решетника, а за спинами Григорія і його товариша ще дві дівчини. Причому сталося це відразу після того, як телеведучий поділився фото у себе на сторінці.

«Спеціально помінялися дівчатами???щоб не так палевно було😂😂😂», «Гриша, а Ви з Максом не забули привітати Дашу з днем народження сьогодні? Чи Вам усе одно?», «МАКСИМА ДІВЧИНА,БІЛЯВКА?👱‍♀️❤️», «Вона фоткает 😆», «Вгадай де чия дівчина🤣🤣🤣», «Ну до чого ці інтриги? 🙈 я цей сезон ледве пережила 😂», «біля М. дружина Грицька, а біля Гриця дівчина М. Не ведіться на ихнии провакации, вони з усіх прикаливаются, у тому числі з учасників Хол.», «Максу на Даш щастить😁. Ця теж Даша, як же так? 😜», «Конспірація! 🙈🤣».

Нагадаємо, "Холостяк" Макс Михайлюк зняв одяг і похвалився, як пощастило переможниці.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Даша Ульянова без білизни приголомшила зухвалою витівкою.

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