Молодая модель Дарья Хлистун, которая недавно начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, похвасталась идеальной фигурой

Фото появилось на личной странице девушки в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка была на съемке. Она была одета в блестящий корсет, который подчеркнул ее хрупкую фигуру. Тонкие нежные руки и ключицы добавили шарма ее образу. Девушка была профессионально накрашена, ее волосы были аккуратно собраны.

«Ребят, Вы такие солнечные и душевные. Я уже говорила и повторюсь, что восторге от Вас! Спасибо», - написала девушка благодарность организаторам съемки, проходившей во Львове.

За несколько часов фото модели оценили более 2 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Любим тебя», «Ты красота», «Ваууу какая ты», «Как Макс мог кого-то выбрать на шоу, если есть такие девушки», «Даша! Ты фантастическая», «Вы, очень красивая!!! И не обращайте внимания на тех, кто пишет гадости в Ваш адрес», «Боже, Дашуль, какая же ты красивая девочка», «Солнышко это ТЫ», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Хлистун и Михайлюк уже не скрывают свой роман. В сети появилось их совместное фото, сделанное в Одессе.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

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