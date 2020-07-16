19-летняя дочка певицы Веры Брежневой сверкнула молодым телом в откровенном купальнике

Фото появилось на личной странице девушки в Инстаграм, передает Politeka.net. Соня Киперман была одета в купальник в леопардовый принт. Она лежала на полу, соблазнительно выгнувшись. Пикантности фото добавили лучи солнца, которые нежно ложились на ее тело.

«На земле богинь», - подписала фото красотка.

За час ее фото собрало почти 3 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Красивая Соня», «Очень красиво», «Какие красивые бёдра!!!», «Вау, шикарная», «Хороша», - пишут пользователи сети.

Как известно, Соня Киперман, несмотря на свой юный возраст, уже успела засветиться в кино, а также принять участие в показах в качестве модели. Соня – дочка Брежневой и ее первого гражданского мужа Виталия Войченко. Позже ее удочерил бизнесмен и официальный муж Брежневой Михаил Киперман.

Ранее мы писали, что Соня Киперман решила побаловать поклонников трогательным постельным кадром. Красотка позировала на камеру в одном халате, который решила элегантно приспустить. Поклонники высоко оценили снимок модели.

«Это пожар», «Сначала подумала, что на фото Кейт Мосс», «ты бомба»», «красавица», «ты очень милая девушка», «вау, вот это бомбезный вид», - отметили фанаты.

Напомним, что юная дочь Веры Брежневой приспустила халат и поразила интимным фото в постели: вся в маму.

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