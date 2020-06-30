Знаменита українська співачка Віра Брежнєва постала в спокусливому вигляді

Зірка часто публікує у своєму Instagram гарячі фото, на яких хвалиться чудовою фігурою, передає Politeka.net. В цей раз Брежнєва з'явилася в легкій сукні з розрізами.

Спекотна артистка облягла ідеальні форми тонкою тканиною, крізь яку можна помітити груди.

Співачка розкинулася в кріслі, закинувши ніжки на підлокітник. Великий розріз сукні дав помилуватися стрункими ніжками знаменитості. Завершили образ елегантні блакитні босоніжки.

Співачка не дивилася в камеру, вона відвела погляд убік і посміхнулася.

"Якщо в космос, то тільки у...", - підписала знімок Віра.

За 20 хвилин пост зібрав понад 11 тисяч лайків та коментарів.

"Пожежа", "Ооо, нове крісло в голосі😂😂😂", "Яка ви струнка 🌹", "Божественно‼️ Пищу від цього образу🤩 Думую навіть волосся відпустити і стати блондинкою😂🙈", "Перший лайк і комент мій! 😻 тут все чудово!", "Соковито 🔥😂", "Туфлі Армані?", "Неймовірна 😍", "З Костянтином Шотаєвичом летите у космос?)))✨", "Вірочко, а скільки ви важите ? І зріст який", "🌹ніжна пристрасть 🔥солодка🍒 красуня💯🍓😻", "Космічно красива! ❤️😍🔥😍💖❤️❤️❤️😍❤️", "Не сидите так, Віро, заманюючи собою, тому що не можна бути на світі красивою... такою!😜❤️👍🤣", "Ви сексуальна дівчина ви сексі ай хороша ось це так", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віра Брежнєва поділилася фото зі зйомок танцювального шоу, на якому була присутня в акуратному і стильному вбранні лавандового кольору.

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