Дочка співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вирішила порадувати шанувальників зворушливим постільним кадром

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Вогонь в очах», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на чорно-білому знімку Соня позує в одному халаті, який вирішила елегантно приспустити. При цьому дівчина гарно позує на ліжку, показуючи всім свої родимки.

«Це пожежа», «Спочатку подумала, що фото Кейт Мосс», «ти бомба»», «красуня», «ти дуже мила дівчина», «вау, оце бомбезний вигляд», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що старша дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула бездоганною фігурою під час відпочинку на морі.

Так, на опублікованих кадрах Кіперман позує на яхті під час відпочинку на морі. При цьому на дівчині красується елегантний топ, який підкреслює її розкішні вигини. В кадр також потрапили родимки на інтимних місцях знаменитості.

Сама Кіперман при цьому елегантно дивиться в кадр і закидає голову назад. Знімки вона ніяк не підписала, а її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки відео було викинуто в Сторіс.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва влаштувала шалені розваги з дочкою прямо в машині: «Нічого собі, яка…».

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