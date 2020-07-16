Мати знаменитої співачки Світлани Лободи показала, чим вона займається цілими днями

Мати Світлани Лободи - 63-річна Наталія Лобода показала у відеоролику свої заняття спортом. Зокрема, на відео вона відображена в позі планки, пише Politeka.net

Активне життя жінки викликало бурхливу реакцію її передплатників - багато хто відзначив, що Наталя і зараз виглядає молодий, незважаючи на вік. Сама Наталя підписала своє відео:

«Відпочинок відпочинком, а спорт ніхто не відміняв !!! Спасибі нашому спортивному наставникові - Катюші Кузьменко за наші тренування !!!» - написала Наталя.

Передплатники ж на відео відреагували по-різному.

«Мама як дівчинка», - написала одна передплатниця.

«Особливо вид ззаду», - підкреслили інші фоловери.

Але ось кому-то подібні відео здалися надто відвертими для жінки в такому віці. Зокрема, одна передплатниця зазначила, що про заняття спортом можна було просто розповісти.

«Я звичайно, нічого проти спорту не маю! Але навіщо Це людям треба? Гарно??? Ми б повірили вам на слово!» - написали в коментах.

Нагадаємо, що Наталія Лобода народилася в 1957 році. У шлюбі з Сергієм Лободою вона народила двох дочок - Світлану (1982) і Ксенію (1992). Старша дочка в 2004 році стала солісткою тріо "ВІА Гра". У вересні того ж року співачка покинула групу і почала сольну кар'єру.

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