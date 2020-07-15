Відома співачка Світлана Лобода у зухвалому супер-міні підкорила ідеальною фігурою

В цей раз знаменита артистка показала струнке тіло у досить сміливому білому платті, що ледь прикрива її фігуру. Не секрет, що Світлана - мама двох діток і знаменита співачка - багато працює над собою, правильно харчується, доглядає за тілом і займається в спортзалі практично кожен день, повідомляє Politeka.

Тому співачка заслужено захоплюється власними формами. Вона не тільки домоглася ідеальної фігури, але ще і викликає у фанатів почуття заздрості і захоплення (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця). Мама Єви і Тільди виглядає стрункішою багатьох знаменитостей, тому ролик зірки, представлений в Instagram викликав ажіотаж у мережі. Не обійшлося і без зухвалих коментарів.

Відзначимо, вже кілька днів як Світлана вирушила з близькими на сонячний курорт і активно ділиться звідти жаркими фото і вигляді позуючи в самих різних образах. Ролик з тим, як Світлана крокує "від стегна" спиною до об'єктив зібрав безліч слів фанатів:

«Аж голова закрутилася🌟», «ми чекаємо треееек!❤🔥😻», «вкрадіть мене на паті, будь ласка 💅🏻», «Щикааарно🙃🔥🔥🔥», «Ух ти ж! Йде така крута🔥🔥🔥», «Як завжди гаряче🔥🔥🔥🔥🔥», «Хода просто граціозна🔥», «Можна з тобою?❤️», «Ідеальна 👍😍», «Богиня😻 чекаємо трек🔥», «Шикарна 😍😘», - пишуть фанати.

Також зірка вирішила розповісти про те, як змінився її звичний уклад життя в зв'язку з пандемією та самоізоляцією. Вона зізналася, що ситуація в світі спонукала її спробувати щось нове.

«Уже кілька тижнів я займаюся акторською майстерністю і це захоплює мене цілком і повністю. багато читаю, проводжу час з дітьми. насолоджуюся кожним моментом життя ніби тільки зараз усвідомила кожну хвилину часу. наскільки воно скороминуще», - написала Лобода.

Вона також поділилася фотографією, на якій вона зручно влаштувалася в підвісній кріслі в затишному саду з квітучими кущами, сховавшись від пекучого сонця в прохолодній тіні. Зірка насолоджується читанням книги в квітчастій купальнику, який дозволяє їй продемонструвати свою підтягнуту фігуру. Її довгим струнким ногам позаздрять навіть такі красуні, як Оля Полякова та Леся Нікітюк.

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