Мать Светланы Лободы – 63-летняя Наталья Лобода показала в видеоролике свои занятия спортом

В частности, на видео она запечатлена в позе планки, пишет Politeka.net

Активная жизнь женщины вызвала бурную реакцию ее подписчиков – многие отметили, что Наталья и сейчас выглядит молодой, несмотря на возраст. Сама Наталья подписала свое видео:

«Отдых отдыхом, а спорт никто не отменял!!! Спасибо нашему спортивному наставнику - Катюше Кузьменко за наши тренировки!!!» - написала Наталья.

Подписчики же на видео отреагировали по-разному.

«Мама как девочка», – написала одна подписчица.

«Особенно вид сзади», – подчеркнули другие фолловеры.

Но вот кому-то подобные видео показались слишком откровенными для женщины в таком возрасте. В частности, одна подписчица отметила, что о занятиях спортом можно было просто рассказать.

«Я конечно, ничего против спорта не имею! Но зачем Это людям надо? Красиво??? Мы бы поверили вам на слово!» - написали в комментах.

Напомним, что Наталия Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992). Старшая дочь в 2004 году стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Напомним, Светлана Лобода сбросила одежду и дала волю своей страсти: "Боже, какие позы!"

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