Відома співачка Світлана Лобода похвалилася стрункою фігурою в красивому платті

Зірка вже кілька днів проводить на відпочинку в Греції, звідки активно публікує фото і відео, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня з'явилася в чорно-білому платті, схожому на халат.

Красуня підкреслила тонку талію чорним пояском. Глибоке декольте додало пікантності образу.

Співачка виставила з відвертого розрізу сукні довгу ніжку.

Завершили образ зірки окуляри, прикраса на шиї і червоний манікюр.

Артистка закинула пишну копицю волосся набік і стояла прямо до камери. За нею виднілися неймовірні краєвиди на воду і яхти.

"Люблю це місце так сильно....😇 тут було стільки зустрічей....випадкових і не тільки 😁 А як проводиш цей день ти??", - поцікавилася красуня.

За дві години пост зібрав майже 40 тисяч лайків та багато коментарів.

"Загадкова загадка👻 фотка нереальна, як і Ви)", "Шикарна😍", "так сильно вас люблю 🤤💖", "Красива ви дівчина , Світлано, і співаєте класно !👍👍👍", "На морі", "👍 Світлана Лобода ти дивовижна !", "Сергіївна знайоме місце нагадайте. А ви як класна виглядаєте на тлі моря ох душа кров'ю обливається👏👏👏", "Ділова 😁🔥🤩🤩🤩🌸🌸🌹", "Гарнюнечка ❤️❤️😍😍😍😍😍😍😘😘", "Лободуся ви найкраща і така класна👍👍👍❤❤❤😘😘😘😘😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Лобода багато працює над собою, правильно харчується, доглядає за тілом і займається в спортзалі практично кожен день.

Тому відвертий ролик зірки, представлений в Instagram викликав ажіотаж у мережі. На кадрах Світлана крокує "від стегна" спиною до об'єктиву. Кадри зібрали безліч слів фанатів.

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