Відома співачка Світлана Лобода в модному купальнику влаштувала справжні "гарячі" танці"

Довгий час Світлана перебувала вдома, дотримуючись режим самоізоляції і відпочиваючи разом з дітками вперше за довгий час без концертів. Після того, як режим карантину був ослаблений, співачка вирішила відпочити в повній мірі і вирушити на відпочинок за кордон.

Як з'ясувалося з Сторі знаменитості, вона полетіла в Грецію, острів Міконос. Судячи з попередніх кадрів, які Світлана опублікувала кілька днів тому, вона відправилася у відпустку на приватному вертольоті разом з дітьми і друзями, повідомляє Politeka.

Сьогодні зірка поділилася відразу декількома кадрами з відпустки – показала, як засмагає на пляжі в модному болотного кольору купальнику, як виглядає без макіяжу в спортивному топі і вільних штанах сірого кольору, а також веселиться в тому ж бікіні перед об'єктивом.

Світлана блиснула підтягнутими формами і «сталевим пресом» перед камерою – потанцювала, посувалася під ритмічну мелодію і наостанок показала своє обличчя.

«Я намагаюся дотримуватися принципів здорового харчування, а ось дієтами ніколи не захоплювалася. Моя дієта – це всяке відсутність дієт. Я знаю, що необхідно є мінімум п'ять разів на день маленькими порціями.

Тренер говорить, що я повинна возити з собою судочки, щоб отримувати після тренувань потрібний обсяг білків. Але з моїм графіком, чесно кажучи, не до судочків», - раніше зазначала сама артистка, розповідаючи про свої секрети схуднення.

Також знаменита артистка показала струнке тіло у досить сміливій білому платті, чи прикривають її фігуру. Не секрет, що Світлана - мама двох діток і знаменита співачка - багато працює над собою, правильно харчується, доглядає за тілом і займається в спортзалі практично кожен день.

Тому співачка заслужено захоплюється власними формами. Вона не тільки домоглася ідеальної фігури, але ще і викликає у фанатів почуття заздрості і захоплення (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця). Мама Єви і Тільди виглядає стрункішою багатьох знаменитостей, тому ролик зірки, представлений в Instagram викликав ажіотаж у мережі.

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