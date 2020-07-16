Клієнтка Приватбанку розповіла про те, як через проблеми з банкоматом банку втратила останні гроші

Відповідний відгук був опублікований на сайті Мінфіну. В ньому одна з клієнток банку розповіла про те, як у неї з картки зникли всі гроші.

За словами українки, вона знімала гроші в банкоматі Приватбанку без карти, так як забула її вдома. Банкомат видав їй помилку, а коли вона спробувала знову, з'ясувалося, що гроші були списані з рахунку. Після цього терпець жінки урвався.

Вона подзвонила в банк, де консультант запевнила її, що гроші будуть повернені протягом доби, проте цього не сталося. Інша консультант повідомила, що гроші повернуться на карту після проведення інкасації в банкоматі, однак, за словами жінки, її провели вже 5 разів, а грошей на карті так і немає.

«Ви в мене забрали останні гроші, на що я по-вашому повинна жити з дитиною? І чому через ваші глюки в банкоматі, я повинна чекати, давайте мені номери головних ваших, може достучусь!», - обурилася жінка.

У свою чергу, представники Приватбанку відповіли, що її заявка все ще знаходиться в обробці.

«Заявка обробляється протягом 24 годин, а в окремих випадках до 7 днів. Цей час потрібен для того, щоб провести інкасацію банкомату, звірити залишки і операції», - пояснили в банку.

Представники Приватбанку пообіцяли проінформувати клієнтку, як тільки її заявка буде оброблена.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати: "На касі більше не потрібно...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк блокує карти для соцвиплат, з'явилася заява: «Гроші ніхто повертати не поспішає».