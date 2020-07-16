Клиентка ПриватБанка рассказала о том, как из-за проблем с банкоматом банка лишилась последних денег

Соответствующий отзыв был опубликован на сайте Минфин. В нем одна из клиенток банка рассказала о том, как у нее с карты пропали все деньги.

По словам украинки, она снимала деньги в банкомате ПриватБанка без карты, так как забыла ее дома. Банкомат выдал ей ошибку, а когда она попробовала снова, выяснилось, что деньги списались. После этого терпение женщины лопнуло.

Она позвонила в банк, где консультант заверила ее, что деньги будут возвращены в течение суток, однако этого не произошло. Другая консультант сообщила, что деньги вернутся на карту после проведения инкассации в банкомате, однако, по словам женщины, ее провели уже 5 раз, а денег на карте так и нет.

«Вы у меня забрали последние деньги, на что я по-вашему должна жить с ребёнком? И почему из-за ваших глюков в банкомате, я должна ждать, давайте мне номера главных ваших, может достучусь!», - возмутилась женщина.

В свою очередь, представители ПриватБанка ответили, что ее заявка все еще находится в обработке.

«Заявка обрабатывается в течение 24 часов, а в отдельных случаях до 7 дней. Это время нужно для того, чтобы провести инкассацию банкомата, сверить остатки и операции», - пояснили в банке.

Представители ПриватБанка пообещали проинформировать клиентку, как только ее заявка будет обработана.

Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".

Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты: "На кассе больше не нужно...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление: «Деньги никто возвращать не спешит».