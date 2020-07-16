Американська фітнес-модель Ана Чері вразила великими формами крупним планом

Зірка активно займається спортом, а також веде сторінку в Instagram, де показує результати своїх тренувань - ідеальне тіло, пише Politeka.net.

На одному з останніх сториз модель без сорому похвалилася великими грудьми в бікіні.

Спокуслива красуня натягнула на пружні принади крихітний купальник на тонких лямках. Посередині, між двома клаптиками тканини, тяглася смужка тканини. Остання напружилася під вагою великого бюста.

Купальник являв собою два трикутника зі зміїним принтом. Ланцюжок з кулоном доповнив образ.

Коротке волосся модель забрала у високий хвостик. Макіяж з акцентом на очі і блискучі губи доповнив образ.

Пост не зібрав багато лайків та коментарів, адже був оприлюднений в сторіз, однак, судячи з інших постів, то зірка отримує моментально масу приємних коментарів від підписників, адже вона дівчина - вогонь"

Нагадаємо, Ана Чері порадувала шанувальників жаркими кадрами в сторіз.

Модель з'явилася в яскравому купальнику з пікантними вирізами. Верх натягнувся на пишних грудях, які ледь з нього не випадали. Пишний бюст "налився" і виставився під обтягуючим ліфом.

Раніше ми писали, що Ана Чері опублікувала фото, на якому позувала разом з не менш гарячою подружкою.

Дівчата одягли обтягуючі лосини і короткі топи, які зробили акцент на їх грудях. В руках красуні тримали зброю, що зробило фото особливо гарячим.

У зірки в руках - сокира, а у її подруги - арбалет. Мабуть, красуні вирішили врятуватися від зомбі.

Нагадаємо, що фитнес-модель Ана Чері в тугих лосинах показала свій накочений м'ячик: "Яскрава дитинко".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері подратувала солодкими місцями в тісному купальнику, жаркі кадри: з такою не занудьгуєш.

Також Politeka писала, що Ана Чері в прозорих мереживах показала себе екстремально близько: "Йди за мною".