Українська співачка, екс-учасниця групи ВІА "Гра" Санта Дімопулос показала, як розважається на вечірці в Одесі

Про це пише Politeka.net., з посиланням на Instagram-сторінку знаменитості.

На вихідних Санта Димопулус відвідала Одесу, щоб порозважатися в одному з нічних клубів міста під назвою «Ібіца». Компанію знаменитості склали переважно подруги, з якими вона танцювала і веселилася, а також фотографувалася.

У розпал веселощів пішов дощ і на кадрах видно, як Санта намокла, однак красуню це анітрохи не збентежило. Вона продовжувала тусити, незважаючи на негоду.

Звернемо увагу, що користувачі мережі не змогли оцінити або прокоментувати тусовку, так як вона оприлюднена в розділі «Сториз».

Як повідомлялося раніше, екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос похвалилася ідеальному особою поблизу і викликала фурор серед шанувальників.

Так, зірка розповідає, що у неї довгий час були проблеми з шкірою, з-за чого вона була змушена звернутися до фахівців. Проте після створення спеціального догляду, проблема вирішилася.

На самому знімку Дімопулос позує поблизу, демонструючи бездоганне обличчя. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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