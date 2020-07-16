Роскошная жена популярного музыканта Димы Монатика посветила прелестями в обтягивающем платье

Как передает Politeka.net, свежее фото красотки появилось на ее странице в Инстаграм. Ирина была одета в обтягивающее черное платье с глубоким вырезом в районе груди. Ее пышные формы буквально выпрыгивали из платья. Женщина смотрела в сторону и улыбалась. На ее шее красовалось ожерелье.

«Супер плодотворный день проходит в истинном восхищении гениальными создателями», - подписала фото Ирина.

За день ее пост собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Вы невероятная женщина», «Очень согласна!», «Ирочка, ты прекрасна, дорогая!», «Мечта сбывается», «Красивая Ирочка», «Ох как обниму сильно», «Вау! Потрясающая вы», «Ирина, Вы прекрасная и очаровательная!», «Невероятная. Вы прекрасны», «Ира! Восхищаюсь вами! Истинная женщина», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Монатик похвасталась деловым стилем. Женщина поделилась фото, на котором предстала в белом костюме с папкой в руках. Ирина была ярко накрашена, ее волосы были аккуратно уложены.

Как известно, Монатик долго скрывал информацию о своей жене и лишь недавно их брак стал освещаться в СМИ. Пара воспитывает двоих детей. Недавно в сети появились слухи о том, что Ирина ждет третьего ребенка.

Напомним, что жена Монатика похвасталась идеальными формами в купальнике: «Афродита».

Как сообщала Politeka, пышногрудая жена Монатика засветила животик, Дорофеева на выдержала: «Положение уже не скрыть».

Также Politeka писала, что роскошная жена Монатика устроила влажные игрища на отдыхе: «Просто мечта».