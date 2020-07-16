Примадонна російської естради Алла Пугачова блиснула гарною зовнішністю на свіжому відео

Як передає Politeka.net, короткий ролик з'явився на офіційній сторінці артистки в Instagram. На відео Пугачова була одягнена в короткі світлі штани і світлий светр. Вона була яскраво нафарбована, а на голові красувалася пишна зачіска з хвостиками.

«На це можна дивитися нескінченно», - підписала відео зірка.

За день пост зірки подивилися понад 25 тисяч разів. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Ах яка шикарна жінка. Люблю Вас дуже», «Гумор у Алли Борисівни завжди на висоті, виглядаєте офігенно!», «Аленька квіточка. Дивишся на цю квіточку життя і радості немає меж», «Дивлюся і милуюся Вами», «Наша модниця», «Прям левиця прайду», «Алла красуня...мудра, добра, дипломатична...шикарна у всьому і з усіма...», - пишуть користувачі мережі.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував артистку.

«Її б в город на один день, що б з цієї красуні залишилося, а так мучиться від неробства от і впала в дитинство», - написала одна з фанаток.

Цей коментар несподівано обернувся скандалом, так як Пугачова не стала мовчати і зчепилася з підписницею.

«Ви напевно все життя в городі провели і заздрість спокою не дає», - сказала Пугачова.

Нагадаємо, що помолоділу Аллу Пугачову в обтягуючих брюках застукали в пікантній позі: "Обалденна наша!".

Як повідомляла Politeka, Пугачова з Галкіним показали дітей в "королівських" образах: "Не даремно створили собі замок".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослою зачіскою, як у мами: "Не перука".