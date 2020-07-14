Алла Пугачова і Максим Галкін перетворили своїх дітей на принца і принцесу заради розкішного сімейного фото

Знімок зоряного сімейства був опублікований на одній з їх фан-сторінок в Інстаграмі. Про це пише Politeka.net.

На фото Пугачова і її чоловік позують в одній з кімнат свого розкішного особняка. В очі відразу кидається дороге оздоблення простору: різьблені крісла з по-королівськи урочистими візерунками, картина в рамці і величезний камін.

Пугачова позує в довгій чорній сукні, а Галкін – у строгому костюмі. При цьому піджак він залишив розстебнутим, що зробило його образ трохи менш офіційним.

Проте, головну увагу до себе привертають маленькі Гаррі і Ліза Галкіни. Діти сидять у кріслах, більше схожих на трони, і посилено позують для камери. Гаррі одягнений в костюм з бордового оксамиту з розкішною обробкою. А його сестра позує в шикарному білому платті і з короною на голові. Діти схожі на справжніх принца та принцесу.

«Тепле сімейне фото», - йдеться у підписі до світлини.

Шанувальники знаменитостей активно коментують фото.

«Щастя і здоров'я вашої сім'ї», «Ну прям королівська сім'я», «Тільки захоплення», «Корон ще не вистачає», «Фото гарне, тільки батьки сидіти в кріслі повинні, а дітки поряд», «Не дарма ви створили собі замок, але фото тягне на......щось ще більше!», «Ліза копія мами, Гаррі більше на тата схожий такі лапули», - пишуть люди.

Нагадаємо, Максим Галкін викликав співчуття поруч з розповнілою Пугачовою: "Мама з синочком".

Як повідомляла Politeka, діти Галкіна і Пугачової оточили матір і приголомшили раптовим одкровенням.

Також Politeka писала, що Максим Галкін з дітьми показав улюблене місце в замку, про який мало хто знає: "Дай бог всім так жити".