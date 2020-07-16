Примадонна российской эстрады Алла Пугачева сверкнула помолодевшей внешностью на свежем видео
Как передает Politeka.net, короткий ролик появился на официальной странице артистки в Инстаграм. На видео Пугачева была одета в укороченные светлые штаны и персиковый свитер. Она была ярко накрашена, а на голове красовалась пышная прическа с хвостиками.
«На это можно смотреть бесконечно», - подписала видео звезда.
За день пост звезды посмотрели более 25 тысяч раз. В комментариях ей оставили множество комплиментов.
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«Ах какая шикарная женщина. Люблю Вас очень», «Юмор у Аллы Борисовны всегда на высоте, выглядите офигенно!», «Аленький цветочек. Смотришь на этот цветок жизни и радости нет предела», «Смотрю и любуюсь Вами», «Наша модница», «Прям львица прайда», «Алла красавица...мудрая, добрая, дипломатичная...шикарная во всем и со всеми...», - пишут пользователи сети.
Но нашлись и те, кто раскритиковал артистку.
«Ее бы в огород на один день, что бы с этой красавицы осталось, а так мучается от безделья вот и впала в детство», - написала одна из фанаток.
Этот комментарий неожиданно обернулся скандалом, так как Пугачева не стала молчать и сцепилась с подписчицей.
«Вы наверное всю жизнь в огороде провели и зависть покоя не даёт», - ответила Пугачева.
Напомним, что помолодевшую Аллу Пугачеву в обтягивающих брюках застукали в пикантной позе: "Обалденная наша!".
Как сообщала Politeka, Пугачева с Галкиным показали детей в "королевских" образах: "Не зря создали себе замок".
Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".