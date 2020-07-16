46-річний російський актор Сергій Безруков, зірка серіалу "Бригада", зворушив мережу кадрами зі своєю 4-річною донькою Машею і півторарічним сином Степаном

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram відео, в якому показав забавні водні процедури з малюками (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Безруков проводить карантинне літо з дружиною, режисером Ганною Матісон і двома нащадками на дачі. Рятуючись від спеки, актор придумав синові і доньці розвагу: на ганку встановив надувний басейн, в якому з легкістю поміщаються дві дитини. Поки малюки грали і міркували, хто як плаває, Безруков мило з ними розмовляв і бризкався з гумової рибки.

"Літо...спекааааааа... дачааааа...рятуємося в басейні....) Всім доброго літа) Дорогі мої, хороші!)", - підписав відео Сергій.

Безруков останнім часом часто ділиться кадрами з Машею і Степаном - користувачі провели паралель з іншими зоряними малюками - двійнятами Алли Пугачової і Максима Галкіна Лізою і Гаррі. Як відомо, гуморист збирає в мережі натовпи охочих розчулитися. Мабуть, тепер у двійнят з'явилися конкуренти.

"Зайчики милі! Два малюка-здорованя!І чудовий Тато!"; "Все ж є плюси в карантині, стільки часу батьки з дітьми проводять😉 дітям радість!"; "Яка краса, коли поруч такий тато 😍сімейна ідилія"; "👍 Степан і Маша дорослішають не по днях, а по годинах. Куди вони так поспішають? 😁"; "Два пухнастих сонечка! 🌞🌞"; "Басейн потрібно побільше, щоб і тато і мама могли остудитися!"; "Ну повне розчулення !!! Скільки любові і поваги до діток", - коментують користувачі.

Нагадаємо, Пугачова з Галкіним показали дітей в "королівських" образах: "Не даремно створили собі замок"

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна пожартувала над зоряним татом незвичайним чином: "Хитрюга"

Також Politeka писала, що зірка "Бригади" раптово пішов з життя, Сергій Безруков опублікував фото: "Дуже шкода"