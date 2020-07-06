Российский актер Сергей Безруков поделился воспоминаниями со съемок популярного сериала "Бригада"

Об этом пишет Politeka.net.

Раритетные кадры со съемок сериала актер опубликовал в своем личном Instagram.

Так, Сергей Безруков откопал в домашнем архиве фотографии, которые были сделаны на съемочной площадке "Бригады".

«Всем поклонникам «Бригады» посвящается. Разбирал старые фотографии… Вот, нашел со съемочной площадки. 2000-2002 год. «Бригада», единственная и неповторимая. 15 серий. Больше и не надо, пусть все так и остается. Классное кино!» — комментирует за кадром Безруков важную находку.

На раритетных снимках можно увидеть молодых не только Безрукова, но и Дмитрия Дюжева, Андрея Панина, Павла Майкова и других.

«Мой герой изначально был хорошим, но жизнь сделала его страшным человеком. Парень ведь он потрясающий: старший сержант погранвойск, крепкий, мощный, правдоруб. Другое дело, чему послужили эти качества. Это повесть о настоящем человеке, который стал служить злу», — вспоминал ранее Сергей Безруков о съемках "Бригады".

Пользователи оставляют под публикацией не только восторженные комментарии. Некоторые фанаты до сих пор оплакивают актера Андрея Панина, который погиб при странных обстоятельствах.

"Шедевралтный сериал! Как раз сейчас его пересматриваю в сотый раз. Спасибо!", "Эпоха детства моего", "Кажется, прошло всего -то пару лет... а на самом деле около 20 лет!", "Как не хватает сейчас Андрея Панина, великий актёр был", "Андрей Панин потрясающий! Вечная память(", "Жалко Панина, очень классный актер, но в тот момент я его не любила, он же обижал Сашу Белого", - написали они в комментариях.

Стоит отметить, что актер Андрей Панин загадочно погиб в марта 2013 года. Тело известного актера нашли в собственной квартире.

Эксперты тогда назвали причиной смерти потерю крови вследствие черепной травмы. Но в СМИ начали появляться слухи о том, что Панина могли убить.

Похороны Андрея Панина состоялись 12 марта, а уже в 2015 году Следком РФ прекратил расследование по факту гибели актера.

Коллеги Панина по съемочной площадке тогда утверждали, что с актером могли расправиться из-за денежного долга.

Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".

Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.

Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.