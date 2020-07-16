46-летний российский актер Сергей Безруков, звезда сериала "Бригада", растрогал сеть кадрами со своей 4-летней дочкой Машей и полуторагодовалым сыном Степаном

Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм видео, в котором показал забавные водные процедуры с малышами (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Безруков проводит карантинное лето с женой, режиссером Анной Матисон и двумя отпрысками на даче. Спасаясь от жары, актер придумал сыну и дочке развлечение: на крыльце установил надувной бассейн, в котором с легкостью умещаются два ребенка. Пока малыши играли и рассуждали, кто как плавает, Безруков мило с ними беседовал и брызгался из резиновой рыбки.

"Лето...жарааааааа... дачааааа...спасаемся в бассейне....) Всем доброго лета) Дорогие мои, хоррошие!)", - подписал видео Сергей.

Безруков в последнее время часто делится кадрами с Машей и Степаном - пользователи провели параллель с другими звездными малышами - двойняшками Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизой и Гарри. Как известно, юморист собирает в сети толпы желающих умилиться. Видимо, теперь у двойняшек появились конкуренты.

"Зайчики милые! Два малыша-крепыша!И замечательный Папа!"; "Всё же есть плюсы у карантина, столько времени родители с детьми проводят😉 детям в радость!"; "Какая прелесть, когда рядом такой папа 😍семейная идиллия"; "👍 Степан и Маша взрослеют не по дням, а по часам. Куда они так спешат? 😁"; "Два пушистых солнышка! 🌞🌞"; "Бассейн нужно побольше, чтобы и папа и мама могли охладиться!"; "Ну полное умиление!!! Сколько любви и уважения к деткам", - комментируют пользователи.

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