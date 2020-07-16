Популярна співачка, екс-солістка ВІА Гри Віра Брежнєва захопила неймовірною красою
Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина вирішила зробити яскравий, але при цьому ніжний макіяж, використовуючи косметику власного виробництва. Брежнєва використовувала золоті тіні і червону помаду.
«Сьогодні настрій: Я дівчинка, не хочу нічого вирішувати, хочу красиво нафарбуватися. Так і зробила)) ще й у прямому ефірі) ось результат)», - підписала знімок зірка.
За день пост зібрав майже 150 тисяч лайків. Не зміг стримати почуттів і залишив лайк під фото чоловік Брежнєвої, продюсер Костянтин Меладзе. В коментарях Брежнєвій залишили масу приємних слів.
«Занадто вона хороша», «Потрібно частіше бути дівчатками», «Офігітельно красива», «Віра, Ви вишукана, прекрасна і ніжна», «Віра, ви сяєте! Відразу видно людину, яка займається справою, заради якої народилася», «І хто б там що не казав... Все одно наші українки найкрасивіші жінки в світі», - пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, що днями Брежнєва повідомила про поповнення в сімействі. Вона поділилася фото, на якому тримала в руках маленьку собачку по кличці Марс. Віра зізналася, що обожнює собак, так як сама народилася в рік собаки.
Нагадаємо, що Віра Брежнєва здивувала свіжим образом, кадри облетіли мережу: "В гармонії з собою".
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