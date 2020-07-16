Популярная певица, экс-солистка ВИА Гры Вера Брежнева восхитила невероятной красотой

Как передает Politeka.net, свежее фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка решила сделать яркий, но при этом нежный макияж, используя косметику собственного производства. Брежнева использовала золотые тени и красную помаду.

«Сегодня настроение: Я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься. Так и сделала)) ещё и в прямом эфире) вот результат)», - подписала снимок звезда.

За день пост собрал почти 150 тысяч лайков. Не смог сдержать чувства и оставил лайк под фото муж Брежневой, продюсер Константин Меладзе. В комментариях Брежневой оставили массу приятных слов.

«Слишком она хороша», «Нужно чаще быть девочками», «Офигительно красивая», «Вера, Вы изысканная, прекрасная и нежная», «Вера, вы сияете! Сразу видно человека, который занимается делом, ради которого родился», «И кто бы там че не говорил... Всё равно наши украинки самые красивые женщины в мире», - пишут пользователи сети.

Напомним, что на днях Брежнева сообщила о пополнении в семействе. Она поделилась фото, на котором держала в руках маленькую собачку по кличке Марс. Вера призналась, что обожает собак, так как сама родилась в год собаки.

Напомним, что Вера Брежнева удивила свежим образом, кадры облетели сеть: "В гармонии с собой".

Как сообщала Politeka, романтичная Брежнева покрасовалась в образе с пикантной изюминкой: «Какая сладкая!».

Также Politeka писала, что счастливая Вера Брежнева впервые показала их с Меладзе малыша: "Ух ты, с пополнением!".