"Я дівчинка, не хочу нічого вирішувати"

Віра Брежнєва підкорила новим ніжним образом

Популярна співачка українського походження, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На нових фотографіях Брежнєва з'явилася в дуже ніжному і жіночому образі. На ній бежевий топ з глибоким декольте і тонкими бретельками, який підкреслює пишні груди. Родзинку образу надають витончені прикраси: чокер з дрібних перлів і мініатюрні сережки.

Яскравий, але в той же час лаконічний, макіяж ідеально доповнює образ зірки. Так, вона нафарбувала губи яскраво-червоною помадою, а от очі лише злегка підвела і підкреслила вії тушшю.

«Сьогодні настрій: Я дівчинка, не хочу нічого вирішувати, хочу красиво нафарбуватися. Так і зробила)) ще й у прямому ефірі) ось результат», - підписала фото Брежнєва.

Її фанати по достоїнству оцінили старання співачки.

«О**енительно красива, так не можна виражатися, але по-іншому не можу», «Віра, ну красуня. Молодшаєш, гарнішаєш , з кожним роком», «Шикарна», «Прям сяє як Сонце!», «Неземна краса», «Солодка ж яка! Неначе знову 90ті роки і Вірі 18 років», «Не дівчинка – мрія. Красива , кохана Віра», «Віра ви краса», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Брежнєва показала поповнення в їх з Костянтином Меладзе сім'ї. Артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з новою зовнішністю і милим щеням сірого забарвлення, якому дали кличку Марс.

Віра з допомогою редактора додала собі на обличчя трохи рудих веснянках. Багато користувачів зазначили, що красуні вони дуже йдуть. Співачка ніжно пригорнула до себе цуценя, а той зворушливо подивився в камеру.

Нагадаємо, щаслива Віра Брежнєва вперше показала їх з Меладзе малюка.

Як повідомляла Politeka, Віра Брежнєва здивувала свіжим образом, кадри облетіли мережу: "В гармонії з собою".

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва вийшла у світ в шаленому вбранні «райдужної риби».