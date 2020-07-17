На повышение пенсий и зарплат в Украине может не хватить денег

Такое мнение выразил финансовый аналитик Владимир Мазуренко, передает Обозреватель. По его словам, даже без ужесточения карантина в 2020 году ВВП Украины упадет на 8-10%, ведь за первые пять месяцев мы уже увидели падение производства на 8,7%. И это с учетом нескольких месяцев работы бизнеса.

Аналитик напомнил, что в апреле промышленное производство упало на 16,2%. В мае падение замедлилось до 12,2% благодаря ослаблению карантина. Однако общая ситуация падения осталась. Отмечается, что бюджет страны, а вместе с ним все социальные инициативы, сегодня оказались под угрозой. Если жесткий карантин возобновят, будут проблемы с доходной частью бюджета.

«Бюджет страны выполнить не удастся, уровень безработицы вырастет, а на социальные инициативы, такие как повышение пенсий и поддержка работающих, просто не хватит денег», - считает Мазуренко.

Стоит отметить, что в случае второй волны уханьского вируса, правительству придется снова ввести жесткий карантин в стране. На данный момент никто не может спрогнозировать, что ждет мир и Украину в октябре-ноябре этого года. Согласно исследованиям «Институт Роберта Коха», пандемия может длиться около двух лет.

Напомним, что новая выплата пенсий украинцам, деньги уже выделены: появилось срочное заявление Пенсионного фонда.

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