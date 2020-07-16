Українцям в 2020 та 2021 підвищать податок на нерухомість після зростання розміру мінімальної зарплати

Так, вже в цьому році за кожен зайвий квадрат нерухомості передбачений податок в розмірі до 62,5 грн. У наступному році його підвищать - до 70,8 грн за квадратний метр, передає "Обозреватель".

Зазначимо, податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від розміру мінімальної зарплати. Його максимальна ставка - 1,5% від мінімалки.

Варто враховувати, що українці за квартиру до 60 і будинок до 120 квадратів - не платять податок на нерухомість. Правда, місцева влада може самостійно підвищити ліміт: приміром, оподатковувати квартири від 80 квадратів, замість 60. Що стосується ставки податку, місцева влада може її тільки зменшувати.

Раніше ми повідомляли, народні депутати прийняли у другому читанні законопроект №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".

Відповідно до змін, українцям, фізичним особам-підприємцям трохи полегшили життя. Так, скасована вимога обов'язкової реєстрації книги обліку доходів. Але при цьому залишився обов'язок ведення книги у паперовому вигляді.

Крім того, згідно з документом, копії податкових повідомлень-рішень та інші документи, які податковий орган надсилає платнику податку, будуть відображатися в електронному кабінеті.

Також контролюючий орган повинен вести листування з платниками податків, які подали заяву про бажання отримувати документи через електронний кабінет.

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