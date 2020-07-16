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Гривня пішла на дно, НБУ приголомшив рекордним курсом валют: що чекає на долар і євро

Курс валют на 16 липня дасть українцям нове випробування

зокрема, Національний банк України представив свіжий курс валют на сьогодні, 16 липня.

Державний регулятор вирішив зміцнити гривню по відношенню до курсу долара на дві копійки.

Що стосується курсу євро, то він побив річний рекорд і перетнув психологічну позначку у 31 гривню. Станом на 16 липня НБУ вирішив послабити гривню по відношенню до євро на 15 копійок.

На сьогодні, 16 липня, Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

– 100 доларів США – 2711,90 гривень (-0,0246 грн)

– 100 євро – 3103,09 гривень (+0,1564 грн).

Зеленський пропонує призначити Шевченка з "Укргазбанку" головою НБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Відповідний проект постанови під номером 3857 зареєстрований в парламенті 15 липня. Зазначається, що постанова направлено на розгляд Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зарплати українців виростуть, в Кабміні розкрили, кому пощастить: "На 3,5 тисячі більше..."

Уряд в рамках засідання схвалив виділення коштів на підвищення зарплат медикам з 1 вересня 2020 року.

Цю інформацію вже підтвердив глава МОЗ Максим Степанов.

Степанов також попередив, що підвищення зарплат з 1 вересня торкнеться як лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

Нагадаємо, криза не пощадить економіку України, з'явився сумний прогноз: "найбільший обвал з 2014 року".

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